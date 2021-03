P.League - Chelsea domine Everton et se rapproche du podium !

Dans le cadre de la 27ème journée de Premier League, ce lundi soir, Chelsea a dominé Everton (2-0). Le club londonien a pris les devants peu après la demi-heure de jeu grâce à un but inscrit contre son camp par le malheureux défenseur des Toffees, Ben Godfrey (31ème). En milieu de seconde mi-temps, les Blues ont ensuite fait le break via Jorginho, buteur sur penalty (65ème). Suite à ce succès, les hommes de Thomas Tuchel, invaincu depuis son arrivée aux abords de Stamford Bridge le 26 janvier dernier (8 victoires, 3 nuls), confortent leur quatrième place au classement (50 points) et reviennent à trois points du podium. Everton, de son côté, reste cinquième (46 points).

Premier League - 27e Journée Chelsea 2 - 01 - 0 Everton B. Godfrey (CSC) 31'

Jorginho (P.) 65'



LES RÉSULTATS DE LA 27E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 6 mars

Burnley - Arsenal : 1-1

Sheffield Utd - Southampton : 0-2

Aston Villa - Wolverhampton : 0-0

Brighton & Hove Albion - Leicester City : 1-2

Dimanche 7 mars

West Bromwich Albion - Newcastle : 0-0

Liverpool - Fulham : 0-1

Manchester City - Manchester United : 0-2

Tottenham - Crystal Palace : 4-1

Lundi 8 Mars