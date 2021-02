P.League - Chelsea enchaîne et enfonce Tottenham

En clôture de cette 22ème journée de Premier League, Chelsea s'est adjugé le derby de Londres en l'emportant (0-1) sur la pelouse de Tottenham grâce à un but sur pénalty de Jorginho (24ème). Dominateurs tout au long d'une rencontre assez pauvre en occasion, les Blues de Thomas Tuchel enchaînent une deuxième victoire de rang en championnat et remontent à la sixième place avec 36 points au compteur. Les Spurs concèdent eux leur troisième revers de suite et tombent au huitième rang avec 33 points.

LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 2 Février

Wolverhampton - Arsenal : 2-1

Sheffield United - West Bromwich : 2-1

Manchester United - Southampton : 9-0

Newcastle - Crystal Palace : 1-2

Mercredi 3 Février

Burnley - Manchester City : 0-2

Fulham - Leicester : 0-2

Leeds - Everton : 1-2

Liverpool - Brighton : 0-1

Aston Villa - West Ham : 1-3

Jeudi 4 Février