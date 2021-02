P.League - Chelsea enchaine face à Sheffield et remonte à 1 point du Top 4

Thomas Tuchel ne perd toujours pas avec Chelsea ! L'entraîneur allemand, arrivé à la mi-janvier, a signé une troisième victoire consécutive avec les Blues, ce dimanche, face à Sheffield, lanterne rouge de Premier League. Les Londoniens ont ouvert la marque juste avant la pause grâce à Mason Mount (43ème), avant d'encaisser un but gag en c.s.c au début de la seconde mi-temps (55ème). Mais Jorginho, sur pénalty, a offert la victoire aux siens 3 minutes plus tard (58ème). Au classement, Chelsea revient à un seul point du Top 4 et de Liverpool, qui a perdu contre Manchester City (1-4) en début de soirée.

Premier League - 23e Journée Sheffield Utd 1 - 20 - 1 Chelsea A. Rüdiger (CSC) 54'

43' M. Mount

58' Jorginho (P.)



LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 6 Février

Aston Villa - Arsenal : 1-0

Burnley - Brighton : 1-1

Newcastle - Southampton : 3-2

Fulham - West Ham : 0-0

Manchester United - Everton : 3-3

Dimanche 7 Février

Tottenham - West Bromwich Albion : 2-0

Wolverhampton - Leicester : 0-0

Liverpool - Manchester City : 1-4

Sheffield United - Chelsea : 1-2

Lundi 8 Février