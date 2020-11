P.League - Chelsea et Tottenham se laissent dos à dos

Pas de vainqueur dans ce choc de la 10ème journée entre Chelsea et Tottenham. En effet, les deux équipes se sont laissées sur un score nul et vierge ce dimanche (0-0) ! Le spectacle n'était pas vraiment présent en première mi-temps, excepté un but refusé pour Timo Werner au bout de dix minutes seulement. En deuxième mi-temps, Hugo Lloris a sorti une énorme parade face à Mason Mount en fin de match pour conserver le point du match nul (80ème). En toute fin de match, le portier français est encore vigilant sur un ultime lob tenté par Giroud, mais finalement capté assez facilement (90+2ème). Les Spurs, qui restaient sur quatre victoires consécutives, sont toujours premiers de Premier League à la différence de buts devant Liverpool. Chelsea est, de son côté, troisième.

Premier League - 10e Journée Chelsea 0 - 00 - 0 Tottenham

LES RÉSULTATS DE LA 10E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 27 novembre

Crystal Palace - Newcastle: 0-2

Samedi 28 novembre

Brighton - Liverpool : 1-1

Manchester City - Burnley : 5-0

Everton - Leeds : 0-1

West Bromwich Albion - Sheffield United : 1-0

Dimanche 29 novembre

Southampton - Manchester United : 2-3

Chelsea - Tottenham : 0-0

20 heures 15 : Arsenal - Wolverhampton

Lundi 30 novembre