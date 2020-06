P.League - Chelsea fait tomber Manchester City et offre le titre à Liverpool !

En clôture de la 31ème journée de Premier League, ce jeudi soir, Manchester City s'est incliné sur le terrain de Chelsea (2-1). Une défaite qui offre le titre de Champion d'Angleterre à Liverpool. À Stamford Bridge, où ils devaient obligatoirement s'imposer pour retarder le sacre des Reds, tout avait pourtant plutôt bien commencé pour les hommes de Pep Guardiola. Sûrs de leur football, les Citizens réalisaient une entame de match convaincante. Mais, hormis une petite occasion sur une tête smashée par Fernandinho (18ème), les coéquipiers de Riyhad Mahrez peinaient à se montrer vraiment dangereux. Globalement peu inquiétés, les Blues parvenaient, eux, à faire la différence sur une de leurs premières offensives. Ainsi, après une erreur d'appréciation et de communication du duo Benjamin Mendy - Ilkay Gündogan, Christian Pulisic se saisissait du cuir et remontait le camp adverse à plein régime. Arrivé proche du but, il ne se faisait alors pas prier pour tromper Ederson d'un plat du pied limpide à ras de terre (1-0, 36ème).

Après la pause, Manchester City réussissait enfin à passer la vitesse supérieure dans son jeu et réagissait sans trop tarder. Sur un coup-franc des 25 mètres, Kevin De Bruyne expédiait le cuir en pleine lucarne de Kepa (1-1, 55ème). Le match se trouvait totalement relancé ! Mieux dans leurs crampons, les Citizens flirtaient alors avec l'avantage. Sur un bon service de Mahrez, Raheem Sterling, ancien joueur de Liverpool, touchait les montants (57ème). Très en vue, il n'attrapait pas le cadre, quelques petites minutes plus tard (68ème). City avait laissé passer sa chance... Tout proche de la correctionnelle, Chelsea retrouvait ensuite de sa superbe et Pulisic, encore lui, manquait de peu le doublé en butant sur un incroyable retour de Kyle Walker sur sa ligne (71ème). Finalement, Fernandinho, en repoussant de la main une frappe de Tammy Abraham, voyait rouge et donnait un penalty aux Blues (77ème). Willian, son compatriote brésilien, ne tremblait alors pas pour, d'un contre-pied parfait, offrir la victoire aux siens (2-1, 78ème), désormais bien installés à la quatrième place du classement (54 points), et mettre fin au règne des joueurs de Pep Guardiola.

Premier League - 31e Journée Chelsea 2 - 11 - 0 Manchester City C. Pulisic 36'

Willian (P.) 78'

55' K. De Bruyne



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 23 juin

Leicester City - Brighton & Hove Albion : 0-0

Tottenham - West Ham : 1-0

Mercredi 24 juin

Norwich City - Everton : 0-1

Newcastle - Aston Villa : 1-0

Wolverhampton - Bournemouth : 1-0

Manchester United - Sheffield United : 3-0

Liverpool - Crystal Palace : 4-0

Jeudi 25 juin