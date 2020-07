P.League - Chelsea grimpe sur le podium, l'espoir s'éteint pour Norwich

Les deux premiers matchs de cette 34e journée de Premier League ont eu des conséquences à tous les étages. En haut du classement, Chelsea est provisoirement monté sur la troisième marche du podium, en ramenant trois points de son court déplacement à Crystal Palace. Grâce à des buts de Giroud (6e), Pulisic (27e) et Abraham (71e), les hommes de Frank Lampard, dominateurs, ont fait la course en tête du début à la fin, mais les réalisations de Zaha (34e) et Benteke (72e) ont permis de maintenir le suspense jusqu'à un poteau des Eagles en toute fin de match (95e) ! Leicester (4e) pourrait repasser devant en cas de succès à Arsenal (7e), plus tard dans la soirée (21h15), alors que Manchester United (5e) est provisoirement relégué à cinq points des Blues.

En bas du classement, Watford a réalisé une très bonne opération dans la course au maintien, en dominant Norwich (2-1) grâce à une réalisation de Dawson (10e) et une bicyclette sublime de Welbeck (55e). Les Hornets (17es) comptent provisoirement quatre points d'avance sur la zone rouge et dix de plus que leur adversaire du soir, lanterne rouge et quasiment condamné, à quatre journées de la fin du championnat...

LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 7 juillet

Crystal Palace - Chelsea : 2-3

Watford - Norwich : 2-1

21h15 : Arsenal - Leicester

Mercredi 8 juillet

19h : Man City - Newcastle

19h : Sheffield Utd - Wolverhampton

19h : West Ham - Burnley

21h15 : Brighton - Liverpool

Jeudi 9 juillet