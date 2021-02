P.League - Chelsea maîtrise Newcastle et passe la quatrième !

Thomas Tuchel et Chelsea vont bien et poursuivent leur remontée ! En effet, ce lundi soir, en clôture de la 24ème journée de Premier League, les Blues ont glané une quatrième victoire de rang en disposant logiquement de Newcastle (2-0). Dans cette rencontre disputée à Stamford Bridge, les Londoniens ont fait la différence en fin de premier acte. Olivier Giroud, en renard des surfaces, a d'abord ouvert la marque peu après la demi-heure de jeu (31ème). Quelques petites minutes plus tard, à la réception d'un corner botté par Mason Mount, Timo Werner, impliqué sur l'ouverture du score, a réalisé le break de près du plat du pied (39ème). Suite à cette victoire maîtrisée, les Blues doublent Liverpool et West Ham pour s'installer à la quatrième place du classement (42 points). Les Magpies, eux, stagnent à une inquiétante dix-septième position, bloqués à 25 points.

LES RÉSULTATS DE LA 24E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 13 Février

Leicester - Liverpool : 3-1

Crystal Palace - Burnley : 0-3

Manchester City - Tottenham : 3-0

Brighton - Aston Villa : 0-0

Dimanche 14 Février

Southampton - Wolverhampton : 1-2

West Bromwich Albion - Manchester United : 1-1

Arsenal - Leeds : 4-2

Everton - Fulham : 0-2

Lundi 15 Février