P.League - Chelsea renoue avec la victoire en cartonnant Everton

Après six matchs sans victoire en championnat, Chelsea a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche face à Everton (4-0) dans le cadre de la 29e journée de Premier League. Bien en place tactiquement et portée vers l'offensive, l'équipe de Franck Lampard a complètement dominé son sujet durant l'ensemble de la rencontre. C'est le jeune Mason Mount qui ouvrait le score au quart d'heure de jeu (15e) tandis que Pedro faisait le break quelques minutes plus tard (21e) et venait récompenser la parfaite entame de match de Zouma et consorts.

La deuxième mi-temps repartait sur les mêmes bases avec une superbe frappe de Willian aux vingt-cinq mètres (51e) tandis que le Français Olivier Giroud assommait les Toffees (54e) en reprenant d'une demi-volée un corner tiré par le Brésilien. Le reste de la rencontre fut tout autant dominée par les locaux, tandis que l'équipe de Carlo Ancelotti était méconnaissable, ne cadrant qu'une seule frappe lors des 80 premières minutes. Avec cette victoire, Chelsea sécurise sa quatrième place et prend cinq points d'avance sur Wolverhampton, tandis qu'Everton chute de son côté au 12ème rang de Premier League.

Premier League - 29e Journée Chelsea 4 - 02 - 0 Everton M. Mount 14'

Pedro 21'

Willian 51'

O. Giroud 54'



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 7 mars

Liverpool - Bournemouth : 2-1

Arsenal - West Ham : 1-0

Crystal Palace - Watford : 1-0

Sheffield United - Norwich : 1-0

Southampton - Newcastle : 0-1

Wolverhampton - Brighton : 0-0

Burnley - Tottenham : 1-1

Dimanche 8 mars

Chelsea - Everton : 4-0

17h30 : Manchester United - Manchester City

Lundi 9 mars

21h : Leicester - Aston Villa