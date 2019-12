P.League - Chelsea renverse et enfonce Arsenal !

Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 20ème journée de Premier League, le derby de Londres opposant Arsenal à Chelsea à l'Emirates Stadium a tourné à l'avantage des Blues (1-2), qui ont renversé les Gunners en fin de match. Pourtant, tout a plutôt bien commencé dans cette rencontre pour des Gunners mordants, qui ont rapidement ouvert la marque via Pierre-Emerick Aubameyang (12ème). Mais les grosses opportunités manquées par Alexandre Lacazette (18ème) et Joe Willock (78ème) ont coûté très cher aux protégés de Mikel Arteta. Sur un coup-franc botté par Mason Mount, Bernd Leno a raté sa sortie et Jorginho, tout seul au second poteau, en a profité pour égaliser dans la cage vide (83ème).

Puis, à peine quatre minutes plus tard, Tammy Abraham, sur un contre rondement mené, initié par Willian, a crucifié les Gunners en ajustant parfaitement le portier allemand à bout portant (1-2). Avec ce succès renversant, les hommes de Frank Lampard confortent leur quatrième place au classement (35 points) et mettent la pression sur Manchester City (38 points), troisième, qui fermera les portes de cette levée dans la soirée (19 heures) à l'Etihad Stadium face à Sheffield United. Arsenal, qui a déjoué en seconde période et qui a encaissé deux réalisations en l'espace de quatre petites minutes, reste bloqué à la douzième place (24 points), à déjà onze longueurs de son bourreau de l'après-midi.

Premier League - 20e Journée Arsenal 1 - 21 - 0 Chelsea P. Aubameyang 13'

83' Jorginho

87' T. Abraham



LES RÉSULTATS DE LA 20E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 28 décembre

Brighton & Hove Albion - Bournemouth : 2-0

Newcastle - Everton : 1-2

Watford - Aston Villa : 3-0

Southampton - Crystal Palace : 1-1

West Ham - Leicester City : 1-2

Norwich - Tottenham : 2-2

Burnley - Manchester United : 0-2

Dimanche 29 décembre

Arsenal - Chelsea : 1-2

17h30 : Liverpool - Wolverhampton

19 heures : Manchester City - Sheffield United