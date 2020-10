P.League - Chelsea sans forcer face à Crystal Palace

En ouverture de la 4ème journée de Premier League, Chelsea s'est imposé 4-0 face à Crystal Palace. Les Blues ont inscrit les quatre buts en seconde période. C'est d'abord la recrue Ben Chilwell, qui a ouvert le score (50') pour son premier but avec Chelsea. On retrouve le latéral anglais à la passe sur le but de la tête du français Kurt Zouma (66'). Enfin, Jorginho s'offre un doublé sur pénalty (78' & 82'). Avec cette victoire 4-0, les hommes de Franck Lampard remontent provisoirement à la quatrième place du classement.

Premier League - 4e Journée Chelsea 4 - 00 - 0 Crystal Palace B. Chilwell 50'

K. Zouma 66'

Jorginho (P.) 78'

Jorginho (P.) 82'



LES RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 3 octobre

Chelsea - Crystal Palace : 4-0

16 heures : Everton - Brighton

18 heures 30 : Leeds - Manchester City

21 heures : Newcastle - Burnley

Dimanche 4 octobre