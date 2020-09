P.League - Chelsea sauve les meubles en arrachant le nul face à West Bromwich Albion

Ce samedi en début de soirée, lors de la 3ème journée de Premier League, Chelsea a arraché le match nul sur le terrain de West Bromwich Albion (3-3). Menés de trois buts à la pause après des réalisations signées Callum Robinson (4ème, 25ème) et Kyle Bartley (27ème), les Blues sont parvenus à réagir en seconde mi-temps. Mason Mount (54ème), Callum Hudson-Odoi (70ème) et Tammy Abraham (90ème+3) ont permis aux protégés de Frank Lampard de prendre un point et d'accrocher son premier nul de la saison. Au classement, le club londonien (1 succès, 1 nul, 1 défaite) grimpe provisoirement au sixième rang (4 points).

Premier League - 3e Journée West Bromwich 3 - 33 - 0 Chelsea C. Robinson 4'

C. Robinson 25'

K. Bartley 27'

55' M. Mount

70' C. Hudson-Odoi

93' T. Abraham



LES RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 26 septembre

Brighton & Hove Albion - Manchester United : 2-3

Crystal Palace - Everton : 1-2

West Bromwich Albion - Chelsea : 3-3

21 heures : Burnley - Southampton

Dimanche 27 septembre

13 heures : Sheffield Utd - Leeds United

15 heures : Tottenham - Newcastle

17h30 : Manchester City - Leicester City

20 heures : West Ham - Wolverhampton

Lundi 28 septembre