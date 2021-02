P.League - Chelsea se contente du nul à Southampton

Coup d'arrêt pour Chelsea. Après cinq victoires de rang, les Blues ont été tenu en échec (1-1) sur le terrain de Southampton dans le cadre de la 25ème journée de Premier League. Les hommes de Thomas Tuchel ont dominé la majeure partie du match en atteste la possession de 71% sur l'ensemble de la rencontre, mais dominer n'est pas gagner. Les Saints ont même ouvert le score contre le cours du jeu par l'intermédiaire de l'ailier japonais Minamino (33ème). Menés à la pause, les londoniens sont parvenus à égaliser sur un pénalty de Mason Mount (54ème). De retour dans le match Chelsea a failli concéder un second but, mais la tête de Verstergaard a heurté la barre de Mendy (71ème). Les coéquipiers de Kanté ne craqueront pas, mais ne parviendront pas non plus à trouver la solution. Avec ce match nul, Chelsea remonte à la quatrième place de Premier League avec 43 points au compteur. Southampton est 13ème.

