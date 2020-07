P.League - Chelsea se reprend face à Watford !

Trois jours après la défaite surprise face à West Ham, Chelsea s'est parfaitement repris, ce samedi, contre Watford (3-0). Les Blues de Frank Lampard ont assuré leur victoire dans le premier acte grâce, notamment, à l'ouverture du score d'Olivier Giroud (28ème). Le Français est à la conclusion d'un joli mouvement collectif initié par Mason Mount, puis bien servi par Ross Barkley. L'ex-Héraultais pivote pour se mettre en position de frappe et décoche un joli tir hors de portée de Foster. Juste avant la pause, les Londoniens assurent avec un deuxième but inscrit par Willian, sur pénalty. Le Brésilien profite d'une faute provoquée par le remuant Christian Pulisic. En toute fin de match, Ross Barkley inscrit le troisième but sur une belle frappe pleine lucarne (90+2ème).

Cette victoire permet à Chelsea de conserver sa quatrième place, synonyme de Ligue des Champions. Les Blues ne sont qu'à un point du podium et de la troisième place de Leicester, et comptent deux points d'avance sur Manchester United, 5ème et en chasse d'une place en Coupe d'Europe.

