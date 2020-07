P.League - Chelsea sombre face à Sheffield Utd !

En déplacement à Bramall Lane, Chelsea a été étrillé par Sheffield Utd (3-0), ce samedi en début de soirée, à l'occasion de la 35ème journée de Premier League. Sans N'Golo Kanté ni Olivier Giroud, mais avec Kurt Zouma, les Blues, disposés en 4-3-3, ont coulé face au 3-5-2 concocté par Chris Wilder. En panne d'idée sur le plan offensif et friables défensivement, les Londoniens ont rapidement concédé l'ouverture du score, signée David McGoldrick (18ème). Un petit quart d'heure plus tard, de la tête, Oliver McBurnie a réalisé le break (33ème).

En seconde mi-temps, le cauchemar s'est poursuivi pour les Blues, qui ont encaissé un troisième but, l'oeuvre d'un David McGoldrick ultra réaliste sur le front de l'attaque (77ème). Avec ce revers, le onzième de l'exercice, les hommes de Frank Lampard restent à la troisième place (60 points) du classement, mais se retrouvent plus que jamais sous la menace de Leicester City, quatrième (59 points), et Manchester United, cinquième (58 points). De son côté, Sheffield Utd n'en finit plus de surprendre, en bien, et s'installe provisoirement à la sixième place (54 points).

LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 11 juillet

Norwich City - West Ham : 0-4

Watford - Newcastle : 2-1

Liverpool - Burnley : 1-1

Sheffield Utd - Chelsea : 3-0

21h00 : Brighton & Hove Albion - Manchester City

Dimanche 12 juillet

13h30 : Wolverhampton - Everton

15h15 : Aston Villa - Crystal Palace

17h30 : Tottenham - Arsenal

20h00 : Bournemouth - Leicester City

Lundi 13 juillet