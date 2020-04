P.League - Cinq changements autorisés à la reprise ?

Alors qu'une reprise de la Premier League, à l'arrêt depuis mi-mars, se profile autour du 8 juin, une règle en particulier pourrait changer de façon temporaire, à la demande des dirigeants de Premier League. En effet, beaucoup d'inquiétudes ont été soulevées en ce qui concerne l'état physique des joueurs, notamment à cause de l'enchaînement des matchs à venir après une si longue période d'inactivité. Ainsi, selon The Sun, une proposition visant à augmenter le nombre de changements à cinq au lieu de trois, au cours d'un match de 90 minutes, pourrait être acceptée en Angleterre.

Cette demande, désormais dans les mains de la FIFA, devra faire l'objet d'un accord de l'IFAB, l'instance en charge de l'évolution des règles du football. Si cette dernière accepte ce changement de façon exceptionnelle, la décision finale reviendra aux 20 clubs de Premier League de l'instaurer ou non. Concernant les deux joueurs supplémentaires, leur entrée en jeu devra se faire lors des trois possibilités de remplacement généralement autorisées et non pas en cinq fois.