P.League - Danny Rose et Raheem Sterling lancent la rébellion contre la reprise

Les joueurs de Premier League se rebellent ! En effet, Danny Rose et Raheem Sterling ont clairement pris position ces dernières heures pour ne pas reprendre le championnat.

Alors que les différents clubs de Premier League s'activent pour mettre en place le "Restart project", afin de poursuivre la saison 2019/2020, les joueurs commencent à monter leur rébellion. En effet, si le gouvernement britannique a donné son feu vert pour le mois de juin, Danny Rose, le latéral de Newcastle prêté par Tottenham, a poussé un énorme coup de gueule concernant une potentielle reprise de la Premier League.

"Je ne vais pas me cacher, c'est une p*tain de blague ! Le gouvernement dit vouloir ramener le football pour le moral de la nation, mais je n'en ai rien à foutre du moral de la nation" , a lâché l'international anglais au cours d'un live instagram. "La vie des gens est en jeu, vous savez ce que ça signifie ? On ne devrait même pas parler de reprise tant que les chiffres de décès n'ont pas baissé de manière significative. Ce sont des conneries ! Je suis triste que les gens tombent malades de la sorte... Le football devrait être le cadet de nos soucis"

Raheem Sterling, son compatriote, fait lui aussi partie des sceptiques. En effet, l'ailier de Man City, qui ne cache pas son "envie de jouer", préfère reprendre "quand tout ira mieux". "Si nous reprenons, ça ne doit pas seulement être pour des raisons de football, mais il faut que ce soit sans risque pour les joueurs, ainsi que pour les médecins et les arbitres. Je pense qu'une fois qu'il n'y aura pas de danger pour ces gens et qu'on fera attention à leur bien-être, ce sera le moment de revenir. En attendant... Je n'ai pas peur, mais j'ai des doutes et je pense à ce qui pourrait être le pire scénario" a-t-il déclaré à The Sun. Pour rappel, ce week-end, le club de Brighton a enregistré un troisième cas de coronavirus dans son effectif, à quelques jours de la reprise de l'entraînement.