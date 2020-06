P.League - Dendoncker porte les Wolves face à Aston Villa

Cinquième du championnat anglais, Wolverhampton a tenu son rang en venant à bout d'une faible équipe d'Aston Villa (0-1), dix-neuvième au classement et qui évoluait à domicile. Après une première mi-temps peu emballante en guise de round d'observation, les visiteurs ont passé la vitesse supérieure à l'heure de jeu. Suite à une très belle percée d'Adama Traoré face à trois Villans, Jimenez trouve superbement Jonny qui perd l'équilibre dans la surface, mais laisse Leander Dendoncker croiser une frappe tranchante au sol dans le trafic (62ème). Un but totalement inattendu de la part du milieu de terrain belge, auteur de sa troisième réalisation cette saison en Premier League.

Fort de cet avantage pris assez tard dans la partie, les Wolves dominent leur sujet, mais reculent peu à peu dans le money time. Et malgré la bonne volonté de la pépite Jack Grealish, les hommes de Dean Smith ne peuvent que s'incliner face à ceux de Nuno Espirito. A six journées de la fin, Aston Villa est toujours avant-dernier de la Premier League avec 27 points, mais à égalité avec West Ham, dix-septième, qui reçoit Chelsea mercredi soir (21h00). De son côté, Wolverhampton, qui rêve de Ligue des Champions, continue de gagner depuis le retour du football en Angleterre. Une troisième victoire consécutive et une cinquième place avec 52 points, deux unités derrière des Blues quatrièmes.

Premier League - 32e Journée Aston Villa 0 - 10 - 0 Wolverhampton 62' L. Dendoncker



