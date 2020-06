P.League - Des amicaux avant la reprise

Le 17 juin, la Premier League reprendra. L'information est officielle depuis la semaine dernière et les clubs de l'élite anglaise pourront préparer ce retour à la compétition en participant à des rencontres amicales. D'après Sky Sports, les clubs ont eu l'autorisation d'organiser des matchs amicaux avant la reprise, sous plusieurs conditions. Les rencontres ne devront pas se jouer à plus de 90 min de trajet, les joueurs devront s'y rendre en tenue et avec leurs propres véhicules et ce sont des membres des staffs qui devront arbitrer les oppositions.