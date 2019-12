P.League - Dix matchs qui ont fait l'histoire du Boxing Day (1ère partie)

À l'approche du Boxing Day, la rédaction de MadeinFoot a passé au crible les dix matchs qui ont fait la légende du football anglais.

Comme chaque année entre Noël et le Nouvel An, le championnat anglais nous offre une série de matchs lors du Boxing Day pendant que tous les autres championnats européens profitent de la trêve hivernale pour recharger les batteries. Ancré dans la tradition anglaise depuis la création du championnat en 1888, le "jour des boîtes" a construit sa réputation autour de matchs de légende. Les tragédies du XXe siècle n’ont pas eu raison du Boxing Day : sa longévité en fait sa singularité.

Cette année, neuf matchs sont au programme ce 26 décembre, jour férié en Angleterre, mais tous les yeux seront rivés sur le très alléchant Leicester-Liverpool, rencontre entre le premier et son dauphin. Sur les onze dernières années, huit leaders à Noël ont été sacrés en fin de saison, les trois seuls échecs sont à attribuer à Liverpool en 2008-2009, 2013-2014 et 2018-2019. En tête, les Reds qui briguent le titre depuis 1990, tiendront-ils la cadence sur la deuxième partie de saison pour rompre avec cette malédiction ?

Fulham 10 - 1 Ipswich Town (1963-1964)

Ce Fulham-Ipswich Town de 1963 n’est pas comme les autres : à Craven Cottage, Fulham inscrit 10 pions, l’Écossais Laggat signe un quadruplé pendant que son coéquipier en plante trois. Comment ne pas revenir sur ce Boxing Day de 1963, historique en tout point ? Temps suspendu, parenthèse enchantée, le temps d’une journée de Premier League, 66 buts sont marqués en 10 rencontres.

Ce score fleuve fait écho aux autres scores tout aussi impressionnants : Chelsea s’impose 5-1 à Blackpool, Burnley gifle Manchester United 6-1 (même si les Mancuniens se vengeront deux jours plus tard), Liverpool s’impose sur le même score face à Stoke, Nottingham Forest et Sheffield se quittent sur le score de trois partout, tout comme les Wolves face aux Villans tandis que West Bromwich Albion-Tottenham finit sur un 4-4. Le succès 2-0 de West Ham face à Blackburn fait office de tâche sur les tableaux d’affichage.

Sheffield 3 - 3 Manchester United (1992-1993)

Les Diables Rouges, qui n’ont pas le palmarès qu’ils détiennent aujourd’hui, sont sevrés de titre de champion depuis 26 ans (dernier sacre en 1967). Sous le giron de la FA Premier League, Sir Alex Ferguson, arrivé sur le banc de Manchester United six ans plus tôt, semble enfin avoir une équipe prête à remporter le titre.

Après un début de saison en dents de scie, le club se déplace sur la pelouse de Sheffield, auréolé de quatre victoires en cinq matchs. L’arrivée d’Eric Cantona en provenance de Leeds fin novembre n’y est pas étrangère. Sheffield, troisième la saison précédente (année d’accession à la première division) n’est pas au mieux et reste sur une victoire en huit matchs. Cette opposition, aux allures de quitte ou double, restera dans les annales. À Hillsborough, les Red Devils déjouent complètement et sont menés 3-0 au bout d’une heure de jeu sur des buts de Hirst, Bright et Sheridan. En l’espace de treize minutes, McClair inscrit un doublé de la tête annonçant une fin de match palpitante. Après un duel remporté par le gardien mancunien Schmeichel, l’inévitable Cantona marque le but de l’égalisation à la 84e dans un final qui demeure la marque de fabrique de l’ère Ferguson.

Ce match jettera les bases de ce qu’on appellera plus tard le "Fergie Time". Cette saison mettra fin à la disette de titre de United, qui mènera de bout en bout la deuxième partie de championnat pendant que Cantona se chargera d’empiler les buts (neuf en vingt-deux matchs).

Coventry City 3 - 2 Arsenal (1999-2000)

Après le triplé historique de Manchester United lors de la saison précédente, il est du ressort d’Arsène Wenger de reconquérir la couronne de Premier League. Pour ce faire, les dirigeants n’hésitent pas à sortir le chéquier pour recruter la star montante du football, le récent champion du monde Thierry Henry.

À l’Highfield Road, les Sky Blues jouent leur peau et le maintien en première division alors qu’Arsenal sort d’un nul décevant (1-1) dans le derby londonien face à Wimbledon. Sept points séparent le club londonien de Man U. McAllister (6e) et le Marocain Hadji (40e) permettent à leur équipe de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. En l’espace de trois minutes, deux nouveaux buts sont inscrits par l’intermédiaire de Ljungberg (pour Arsenal) et Robbie Keane (pour Coventry). La réduction du score du Croate Davor Suker, après avoir dribblé toute la défense, rend le final haletant. Malgré les assauts londoniens, les défenseurs adverses sont héroïques : le gardien suédois, Magnus Hedman signe un match stratosphérique avec des arrêts décisifs dans les toutes dernières minutes.

Cette défaite d’Arsenal (3-2) assènera un coup rude à ses chances de titre. D’ailleurs, les Gunners ne s’en remettront pas totalement et finiront loin de Manchester United, à 18 points.

Arsenal 6 - 1 Leicester (2000-2001)

Équipe incontournable de la fin des années 1990 et du début des années 2000, Arsenal reçoit Leicester à Highburry après avoir encaissé un revers cinglant sur la pelouse de Liverpool (4-0).

Les Foxes viennent d’enchaîner une belle série (deux défaites en neuf rencontres) et figurent à une honorable troisième place au classement. Les premières minutes sont des plus serrées et grâce à une ouverture du score magistrale de Thierry Henry, Arsenal mène 1-0 à la mi-temps. La seconde période va être à sens unique. Après le but de Vieira sur une passe décisive de son compatriote Henry (50e), l’attaquant nigérian Akinbiyi croit relancer Leicester en inscrivant un but de la tête. Mais, les buts d’Henry (66e et 82e) et du Suédois Ljungberg mettent Arsenal à l’abri de tout retour avant que la légende du club, Tony Adams (504 matchs disputés avec Arsenal), ne parachève le score déjà scellé (6-1).

Adoubé par le public, Thierry Henry marque de son sceau son cinquantième match sous le maillot Gunners avec un triplé et une passe décisive.

Middlesbrough 3 - 1 Manchester United (2002-2003)

Mal en point en championnat, Middlesbrough accueille, trois jours après avoir été défait par Arsenal, les Red Devils de Sir Alex Ferguson, en lice pour le titre avec ces mêmes Gunners. Les Mancuniens viennent d’essuyer une défaite surprise à Blackburn (1-0).

Ce match des opposés va livrer son lot de surprises. Malgré le retour de blessure de leur milieu de terrain Roy Keane après presque quatre mois d’indisponibilité, les Diables Rouges concèdent deux pions (un avant la mi-temps et un autre au retour des vestiaires). Le but de l’espoir inscrit par Ryan Giggs à la 60e laisse croire à un énième retour de la part des hommes de Ferguson. Mais sur un contre rondement mené, alors que les Mancuniens sont à l’abordage en attaque, Joseph Job assure la victoire des Boros.

Cette défaite, qui repousse les perdants du jour à 7 points d’Arsenal, aura l’effet d’un électrochoc. Galvanisés, les hommes de Ferguson ne subiront aucune défaite lors de la seconde partie de saison et enchaîneront 15 victoires en 18 rencontres. Ils arracheront le titre au nez et à la barbe des Canonniers.

La deuxième partie de cet article "Dix matchs qui ont fait l'histoire du Boxing Day" sera publiée dans la soirée...