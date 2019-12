P.League - Dix matchs qui ont fait l'histoire du Boxing Day (2ème partie)

Suite et fin de notre rétrospective des dix matchs de légende du Boxing Day, à quelques heures maintenant du lancement de la 19e journée de Premier League.

La première partie de cet article "Dix matchs qui ont fait l'histoire du Boxing Day" est disponible en cliquant ici.

Bolton 4 - 3 Newcastle (2002-2003)

Newcastle, en pleine bourre, se déplace sur la pelouse de Bolton qui vit un début de saison délicat sous les ordres de Sam Allardyce, réputé pour son football pragmatique. Ce match va pourtant déjouer tous les pronostics ; la magie de Noël rendant possible l’impensable.

Neuf minutes de jeu sont écoulées et trois buts ont déjà été inscrits : Bolton mène 2-1 grâce à Okocha et Gardner alors que Shearer avait égalisé à la 8e minute. Michael Barrington Ricketts marque le but du break puis en rajoute une couche avec un doublé (4-1 à la 63e). Le but d’Ameobi (72e) puis le doublé d’Alan Shearer (78e) relancent les espoirs des Magpies dans un final oppressant : les locaux ne cessent de reculer devant les vagues adverses de plus en plus tranchantes.

Au coup de sifflet final, Bolton remporte sa deuxième victoire de la saison et s’extirpe de la zone rouge. En fin de saison, Bolton échappera à la relégation pour deux petits points... nul doute que cette victoire y est pour quelque chose.

Charlton 4 - 2 Chelsea (2003-2004)

En ce 26 décembre 2003, le petit Poucet des clubs de Londres, Charlton, reçoit un Chelsea remanié et fraichement acheté par l’oligarque russe Roman Abramovich (juin 2003). Cette affiche s’annonce comme un remake de David contre Goliath... mais le football s’avère parfois irrationnel.

La rapide ouverture du score du géant islandais Herman Hreidarsson au bout de 45 secondes pour Charlton refroidit les Blues de Makélélé, Veron et consorts. L’égalisation du capitaine John Terry remet Chelsea sur les rails. Alors que les joueurs de Ranieri pressent dans le camp adverse, le but du milieu de terrain Matt Holland fait exploser de joie les 26 000 supporters présents à la Valley. Au retour des vestiaires, Jonatan Johansson enfonce le clou avant que Jason Euell n’inscrive le but du 4-1 pour Charlton. La réduction du score d’Eidur Gudjohnsen ne change pas l’issue de la rencontre. La foule, en liesse, peut exulter à la fin du match : son équipe a réalisé une performance de haute volée, à l’instar de son attaquant italien Paolo Di Canio qui sort sous une standing ovation.

Chelsea finira tout de même deuxième du championnat, derrière les intouchables Gunners. Le jeune José Mourinho, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto, remplacera Claudio Ranieri en fin de saison, licencié après quatre ans de bons et loyaux services.

Chelsea 4 - 4 Aston Villa (2007-2008)

Après avoir limogé le Special One le 20 septembre 2007 au lendemain d’un nul contre le modeste club de Rosenborg, Chelsea, alors sous les ordres d’Avram Grant, fait figure de prétendant au titre de Premier League à l’orée de la nouvelle saison.

À Stamford Bridge, Aston Villa se déplace sûr de ses forces, auteur d’un début de championnat solide après avoir été accroché par Manchester City quatre jours plus tôt. Rapidement mené de deux buts, Chelsea croit en sa bonne étoile lorsque l’arbitre siffle une main dans la surface du Villans Zat Knight assortie d’un carton rouge. Juste avant la pause, Shevchenko se charge du pénalty et relance le match. À la 50e minute de jeu, l’attaquant ukrainien inscrit un doublé et permet à son équipe de recoller à 2-2. Le défenseur central Alex donne l’avantage à Chelsea mais le but du Danois Martin Laursen remet les deux équipes à égalité à 18 minutes de son terme. La fin de match est folle : le défenseur des Blues Ricardo Carvalho écope d’un carton rouge tandis que Ballack croit mettre fin aux espoirs des Villans en inscrivant un sublime coup-franc à la 88e. Alors que Chelsea se dirige vers une victoire inattendue malgré un début de match catastrophique, l’arbitre met le sifflet à la bouche pour signaler une main d’Ashley Cole dans sa surface : Gareth Barry transforme le pénalty à la 92e.

4-4 score final. Les deux équipes, en empochant un point, ne font pas une bonne opération. En fin de saison, Manchester United sera sacré champion pour deux points. Les Londoniens regretteront sûrement cette fin de match alors que les trois points leur tendaient les bras.

Manchester City 5 - 1 Hull City (2008-2009)

Ce match ne restera pas dans les annales tant pour son score (5-1 en faveur des Citizens) que pour le discours prononcé par Phil Brown, entraîneur de Hull, à la mi-temps aux côtés de ses joueurs restés sur la pelouse.

Complètement dépassés, les Tigers sont menés 4-0 après seulement 38 minutes de jeu (doublés du jeune Robinho et de l’Équatorien Caicedo). À la pause, plutôt que de rentrer aux vestiaires, Brown, furieux, convoque ses joueurs au milieu du terrain. Comme un professeur entouré de ses élèves, il leur fait part de son mécontentement qui doit se traduire par une réaction immédiate. Piqués dans leur orgueil, les joueurs montrent un tout autre visage en seconde période. Un but en forme de lot de consolation est inscrit à la 80e par Fagan mais le milieu offensif de City, Ireland, en rajoute une couche deux minutes plus tard. Le résultat final (5-1) aurait pu être plus lourd sans cet événement entré dans la postérité.

Interrogé par la BBC sur son discours prononcé aux joueurs à la mi-temps, Brown déclarera : "La météo s’y prêtait. Je voulais absolument revigorer mes joueurs dont le moral était au plus bas après cette première période désastreuse. Par respect pour nos 4 000 supporters qui avaient fait le déplacement, ils se devaient de réagir. Il était difficile pour moi d’exprimer toute mon indignation depuis le confinement des vestiaires, raison pour laquelle j’ai préféré rester sur la pelouse."

Manchester United 4 - 3 Newcastle (2012-2013)

Sir Alex Ferguson a fondé sa réputation sur ses invraisemblables comebacks en fin de match. Depuis le début de la saison, le célèbre "Fergie Time" est à son acmé : mené au score, Man U est parvenu à récolter 29 points, lui permettant de caracoler en tête du championnat.

Ce match du 26 décembre 2012 écrit une nouvelle page d’histoire des matchs du Boxing Day. Les Magpies mènent 1-0 dès la quatrième minute de jeu sur un but de James Perch. Le défenseur des Red Devils Jonny Evans passe de héros (but de l’égalisation) à zéro en l’espace de trois minutes (csc à la 28e) alors que le but est dans un premier temps refusé pour une position de hors-jeu. Patrice Evra, qui n’a marqué que deux fois en sept saisons pour United, égalise d’une frappe à l’entrée de la surface. Papiss Cissé, l’attaquant sénégalais, redonne l’avantage aux joueurs d’Alan Pardew. Trois minutes plus tard, après un cafouillage, Robin Van Persie souffle un vent de révolte dans les rangs mancuniens. Asphyxiés, les joueurs de Newcastle encaissent au bout du temps additionnel un but du Mexicain Javier Hernandez sur une énième passe lobée de Michael Carrick (91e).

Ironie de l’histoire, les Citizens, leurs rivaux pour le titre, perdent 1-0 le même jour contre Sunderland et accusent un retard irrémédiable de 5 points. Sir Alex Ferguson clôturera sa carrière d’entraîneur de la meilleure des manières avec un treizième titre de champion d’Angleterre, le vingtième dans l’histoire du club.