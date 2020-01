P.League - En infériorité numérique, Arsenal arrache le nul face à Chelsea

Réduits à dix pendant plus d'une heure, les Gunners d'Arsenal ont arraché le nul face à Chelsea (2-2) lors de la 24ème journée de Premier League. Au terme d'une première période peu enthousiasmante, les Blues menaient et étaient en supériorité numérique. Peu avant la demi-heure de jeu, Abraham a profité d'une passe en retrait manquée par Mustafi pour foncer vers les buts. Dans la surface, l'attaquant anglais s'est effondré au contact de David Luiz, lequel a commis une faute claire en tant que dernier défenseur, ce qui lui a valu un carton rouge face à son ancien club (26e). Dans la foulée, Jorginho a transformé le penalty et permis à Chelsea de prendre les devants.

Malgré leur infériorité numérique, les Gunners ont trouvé les ressources pour revenir lors de la deuxième période. Après un corner de Chelsea, Martinelli s'est échappé en contre. Celui-ci a profité d'une glissade de Kanté pour aller battre Kepa (63e). En fin de match, Leno a sorti le grand jeu devant Barkley pour sortir une tête de l'international anglais (80e) ! En revanche, le portier des Gunners s'est incliné quelques minutes plus tard face à Azpilicueta (84e), à la suite d'un corner. Les Blues pensaient alors avoir fait le plus dur en reprenant l'avantage mais Bellerin a de nouveau permis à Arsenal de recoller (87e). L'équipe de Mikel Arteta enchaîne un troisième match nul de suite et stagne à la 10ème place. Quatrièmes, les Blues peuvent voir Manchester United revenir à trois points en cas de succès des Red Devils.

Premier League - 24e Journée Chelsea 2 - 21 - 0 Arsenal Jorginho (P.) 28'

Azpilicueta 84'

63' Martinelli

87' Héctor Bellerín



LES RESULTATS DE LA 24EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 21 janvier

Aston Villa - Watford : 2-1

Bournemouth - Brighton : 3-1

Crystal Palace - Southampton : 0-2

Everton - Newcastle : 2-2

Sheffield United - Manchester City : 0-1

Chelsea - Arsenal : 2-2

Mercredi 22 janvier

20h30 : Leicester - West Ham

20h30 : Tottenham - Norwich

21h15 : Manchester United - Burnley

Jeudi 23 janvier

21h : Wolverhampton - Liverpool