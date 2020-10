P.League - Everton accroche Liverpool et continue son sans-faute !

En ouverture de la 5ème journée de Premier League, Liverpool et Everton se sont neutralisés 2-2 dans le derby de la Mersey. Les Reds ont rapidement pris les devants grâce à un but de Sadio Mané dès la 3ème minute de jeu. Accrocheurs, les Toffes vont égaliser par l'intermédiaire de Keane. Le défenseur anglais s'élève plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner parfaitement frappé par James Rodriguez.

Au retour des vestiaires, Mohamed Salah redonne l'avantage aux siens. L'égyptien reprend de volée un ballon mal dégagé par la défense d'Everton et vient inscrire son 100ème but avec Liverpool. Mais les hommes d'Ancelotti ont du caractère. À dix minutes du terme, Lucas Digne vient déposer un centre sur la tête de Calvert-Lewin qui marque là son septième but de la saison en championnat. Au bout du temps additionnel, Jordan Henderson a cru donner la victoire à Liverpool, mais son but a été annulé par la VAR pour un hors-jeu de Sadio Mané de quelques millimètres.

Everton reste invaincu et conserve la tête de la Premier League avec 13 points soit trois de plus que son adversaire du jour qui grimpe provisoirement à la deuxième place

Premier League - 5e Journée Everton 2 - 21 - 1 Liverpool M. Keane 19'

D. Calvert-Lewin 81'

3' S. Mané

72' Mohamed Salah



LES RÉSULTATS DE LA 5E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 17 octobre

Everton - Liverpool : 2-2

16 heures : Chelsea - Southampton

18 heures 30 : Manchester City - Arsenal

21 heures : Newcastle - Manchester United

Dimanche 18 octobre

13 heures : Sheffield United - Fulham

15 heures : Crystal Palace - Brighton

17 heures 30 : Tottenham - West Ham

20 heures 15 : Leicester - Aston Villa

Lundi 19 octobre

18 heures 30 : West Bromwich Albion - Burnley

21 heures : Leeds - Wolverhampton