P.League - Everton accroche Man United dans un match à rebondissements !

Dans le cadre de la 23e journée de Premier League, Manchester United a reçu Everton à Old Trafford. Les visiteurs ont accroché les Red Devils au terme d'un match à rebondissements (3-3). Edinson Cavani a ouvert le score pour les locaux de la tête, sur un caviar de Marcus Rashford (1-0, 24e). Bruno Fernandes a ensuite doublé la mise juste avant la mi-temps sur une inspiration de génie (2-0, 45e). À noter la sortie sur blessure de Paul Pogba quelques minutes avant la pause (39e).

Dans le second acte, les Toffees ont complètement relancé le match. Abdoulaye Doucouré a d'abord réduit l'écart (2-1, 49e), avant que James Rodriguez n'égalise quelques minutes plus tard (2-2, 52e). Finalement, Scott McTominay a redonné l'avantage aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer (3-2, 70e) et a pensé offrir la victoire aux siens. Mais Calvert-Lewin a encore une fois égalisé en toute fin de match sur un coup franc de Digne (3-3, 90+5e). Avec ce match nul (3-3), Man United est 2e (45 points), tandis qu'Everton est 6e (37 points).

LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 6 Février

Aston Villa - Arsenal : 1-0

Burnley - Brighton : 1-1

Newcastle - Southampton : 3-2

Fulham - West Ham : 0-0

Manchester United - Everton : 3-3

Dimanche 7 Février

13 heures : Tottenham - West Bromwich Albion

15 heures : Wolverhampton - Leicester

17 heures 30 : Liverpool - Manchester City

20 heures 15 : Sheffield United - Chelsea

Lundi 8 Février