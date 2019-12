P.League - Everton et Arsenal se quittent sur un score nul et vierge

Pour la dernière de Fredrik Ljungberg et Duncan Ferguson sur le banc, Arsenal et Everton se sont séparés sur un triste match nul à Everton (0-0) lors de la 18ème journée de Premier League. Plusieurs points communs liés ces deux équipes avant la rencontre. Les deux connaissent une première moitié de saison compliquée et elles viennent de changer d'entraîneur, Arsenal ayant annoncé l'arrivée de Mikel Arteta et Everton, celle de Carlo Ancelotti.

Depuis les tribunes de Goodison Park, les deux nouveaux entraîneurs ont assisté à un triste spectacle durant 90 minutes. Les occasions ont été très rares dans cette partie et les deux gardiens n'ont quasiment pas été sollicités. Pickford a néanmoins réalisé une parade remarquable devant Aubameyang (51e). Au final, ce score nul et vierge est logique (2 tirs cadrés pour Arsenal, aucun pour Everton). Arsenal est 9e tandis qu'Everton occupe la 15ème place.

Premier League - 18e Journée Everton 0 - 00 - 0 Arsenal

LES RESULTATS DE LA 18EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 21 décembre

West Ham - Liverpool : reporté

Everton - Arsenal : 0-0

16h : Bournemouth - Burnley

16h : Aston Villa - Southampton

16h : Brighton - Sheffield United

16h : Newcastle - Crystal Palace

16h : Norwich City - Wolverhampton

18h30 : Manchester City - Leicester City

Dimanche 22 décembre

15h : Watford - Manchester United

17h30 : Tottenham - Chelsea