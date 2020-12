P.League - Everton plombe encore un peu plus Arsenal

Arsenal est vraiment dans le dur. Ce samedi en début de soirée, à l'occasion de la 14ème journée de Premier League, le club londonien s'est incliné sur la pelouse d'Everton (2-1). Les Toffees ont fait la différence en première mi-temps avec un but contre son camp du malheureux Rob Holding (22ème) puis une réalisation de Yerry Mina quelques secondes avant la pause (45ème). Les protégés de Mikel Arteta, qui avaient recollé grâce à un penalty transformé par Nicolas Pépé (35ème), en sont désormais à sept matches sans succès en championnat. Les coéquipiers de David Luiz, qui a touché le poteau lors du second acte, restent bloqués à une très décevante 15ème place du classement (14 points). Les hommes de Carlo Ancelotti, eux, font un bond de trois places et grimpent à la deuxième position (26 points), à cinq unités du voisin et rival Liverpool (31 points), toujours leader.

Premier League - 14e Journée Everton 2 - 12 - 1 Arsenal R. Holding (CSC) 22'

Y. Mina 45'

35' N. Pepe (P.)



LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 19 décembre

Crystal Palace - Liverpool : 0-7

Southampton - Manchester City : 0-1

Everton - Arsenal : 2-1

21 heures : Newcastle - Fulham

Dimanche 20 décembre

13 heures : Brighton & Hove Albion - Sheffield Utd

15 heures 15 : Tottenham - Leicester City

17 heures : Manchester United - Leeds United

20 heures 15 : West Bromwich Albion - Aston Villa

Lundi 21 décembre