P.League - Everton remporte le derby contre Liverpool à Anfield !

Dans le cadre de la 25e journée de Premier League, Liverpool a accueilli son rival Everton à Anfield pour le 222e derby de la Mersey. Les Reds ont passé une sale soirée, et ont perdu cette rencontre (0-2). Richarlison a ouvert le score pour les Toffees en tout début de match (0-1, 3e). De plus, le capitaine Jordan Henderson est sorti sur blessure et rejoint donc une infirmerie, déjà bien garnie pour les champions d'Angleterre en titre (30e). Everton a donc mené à la mi-temps (0-1).

Au retour des vestiaires, les hommes de Jürgen Klopp ont repris le pied sur le ballon. Mais lors d'un duel litigieux en fin de rencontre entre Trent Alexander-Arnold et Dominic Calvert-Lewin, l'arbitre de la rencontre a désigné le point de penalty. Gylfi Sigurdsson a transformé ce tir au but et a fait le break pour les hommes de Carlo Ancelotti (0-2, 81e). Avec cette défaite (0-2), Liverpool s'enfonce dans la crise en enchainant une 4e défaite consécutive, et est 6e (40 points) et voit son adversaire du soir revenir dans son rétroviseur. Everton, en remportant le derby de la Merseyside à Anfield pour la première fois depuis 22 ans, est 7e avec autant de points (40 points).

