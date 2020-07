P.League - Everton s'offre le scalp de Sheffield Utd, Brighton et Newcastle dos à dos

Ce lundi soir, à l'occasion de la 37ème et avant-dernière journée de Premier League, Everton a réalisé un joli coup en s'imposant à Bramall Lane face à Sheffield United (0-1). L'unique réalisation de cette partie a été inscrite quelques secondes après le retour des vestiaires par Richarlison (46ème). Un court succès qui permet aux Toffees de Carlo Ancelotti de grimper à la onzième place du classement (49 points). De son côté, avec cette nouvelle défaite, Sheffield Utd confirme sa baisse de régime et reste bloqué au huitième rang (54 points). Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, qui ne présentait aucun enjeu majeur, Brighton & Hove Albion et Newcastle se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Suite à ce résultat de parité, les Seagulls grimpent à la quinzième place (38 points), tandis que les Magpies restent au treizième rang (44 points).

LES RÉSULTATS DE LA 37E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 18 juillet

Norwich City - Burnley : 0-2

Dimanche 19 juillet

Bournemouth - Southampton : 0-2

Tottenham - Leicester City : 3-0

Lundi 20 juillet

Brighton & Hove Albion - Newcastle : 0-0

19h : Sheffield Utd - Everton : 0-1

21h15 : Wolverhampton - Crystal Palace

Mardi 21 juillet

19h : Watford - Manchester City

21h15 : Aston Villa - Arsenal

Mercredi 22 juillet