P.League - Gareth Bale donne la victoire à Tottenham contre Brighton

José Mourinho peut remercier Gareth Bale ! L'attaquant gallois, remplaçant au coup d'envoi, a offert la victoire aux Spurs trois minutes après son entrée en jeu. Alors que les Spurs ont ouvert la marque dès la 13ème minute sur un pénalty d'Harry Kane, les Londoniens ont ensuite été rejoints au score en début de deuxième par Lamptey (56ème). C'est donc à la 70ème minute que le Special One a lancé Gareth Bale, qui a fait mouche 3 minutes plus tard. L'ex-Madrilène inscrit un but de la tête sur un centre d'un autre ancien Madrilène, Sergio Reguilon (73ème). Cette victoire, la quatrième depuis le début de saison, permet à Tottenham de s'installer à la deuxième place, derrière Liverpool et devant Everton.

+3! Great feeling to score and very happy with the win! ⚽️💪🏼 #COYS pic.twitter.com/BE2fdX13wu — Gareth Bale (@GarethBale11) November 1, 2020

Premier League - 7e Journée Tottenham 2 - 11 - 0 Brighton & Hove Albion H. Kane (P.) 13'

G. Bale 73'

56' T. Lamptey



