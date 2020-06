P.League - Giroud buteur, Chelsea vient à bout d'Aston villa

Les Blues de Chelsea retrouvaient les pelouses de Premier League ce dimanche en se déplaçant sur la pelouse d'Aston Villa dans le cadre de la 30e journée de championnat. Les coéquipiers de Ngolo Kanté, déjà très en jambes pour un match de reprise, se sont ainsi imposés au Villa Parc (1-2) mais ont montré de nombreuses imprécisions cet après-midi. Dominateurs et prenants rapidement le contrôle du jeu, les visiteurs ont néanmoins été surpris en fin de première mi-temps par Kortney Hause (43e), à la réception d'un centre parfait de Douglas Luiz, qui punissait ainsi le manque de réalisme de l'équipe londonienne.

En seconde mi-temps, Chelsea s'est montré encore plus pressant, confisquant complètement le ballon (74% de possession), mais les errances défensives de Rüdiger et Christensen donnait quelques frayeurs à l'équipe de Franck Lampard. C'est finalement Christian Pulisic, quelques minutes après son entrée en jeu, qui permettait aux Blues de revenir dans le match (60e). Encore sonnés par cette égalisation, les locaux encaissaient un second but deux minutes plus tard par l'intermédiaire d'Olivier Giroud (62e), qui pour son 50e match de Premier League avec les Blues, se jouait de Mings et concluait à bout portant une belle action collective. La fin du match fut plus débridée, les occasions se multipliant des deux côtés, mais Chelsea tenait ses trois points. Avec cette victoire, les visiteurs sécurisent leur quatrième place en prenant cinq points d'avance sur le cinquième Manchester United. Aston Villa de son côté, réalise une très mauvaise opération en vue du maintien et reste avant-dernier en comptant un point de retard sur West Ham premier non relégable.

Premier League - 30e Journée Aston Villa 1 - 21 - 0 Chelsea K. Hause 43'

60' C. Pulisic

62' O. Giroud



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 19 juin

Norwich City - Southampton : 0-3

Tottenham - Manchester United : 1-1

Samedi 20 juin

Watford - Leicester City : 1-1

Brighton & Hove Albion - Arsenal : 2-1

West Ham - Wolverhampton : 0-2

Bournemouth - Crystal Palace : 0-2

Dimanche 21 juin

Newcastle - Sheffield United : 3-0

Aston Villa - Chelsea : 1-2

20h00 : Everton - Liverpool

Lundi 22 juin