P.League - Harry Kane offre la victoire à Tottenham

José Mourinho et Tottenham peuvent remercier Harry Kane ! En effet, l'attaquant anglais a permis aux Spurs de l'emporter à West Bromwich avec un but en toute fin de match (88ème). Dans une rencontre très disputée, les Londoniens ont eu énormément de mal à trouver la faille, mais WBA finit par craquer sur une erreur de la défense. Doherty envoie un centre tendu du droit, et Bartley et O' Shea sont statiques. Résultat, Kane en profite et s'intercale entre les deux défenseurs pour placer une tête décroisée aux cinq mètres qui lobe le portier. Avec cette victoire, l'équipe de José Mourinho monte provisoirement en tête de la Premier League, en attendant le choc entre Man City et Liverpool (17h30).

