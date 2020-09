P.League - Kevin de Bruyne élu joueur de l'année !

Grâce à ses 13 buts et 20 passes décisives la saison passée en Premier League, Kevin de Bruyne (29 ans) vient d'être désigné joueur de l'année par ses pairs en Angleterre ! Une belle récompense pour le Citizen, qui succède ainsi à Virgil van Dijk, a posé avec le trophée sur les réseaux sociaux.

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!

