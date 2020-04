P.League - L'association des footballeurs professionnels vole au secours des joueurs

Dans tous les pays européens, la question des salaires des joueurs est sur toutes les lèvres. Au sein des différents championnats et des clubs, les positions adoptées par les joueurs sont différentes. Beaucoup ont accepté de passer au chômage partiel quand certains ont même accepté de sacrifier plusieurs mois de salaire pour permettre à leur club de ne pas se mettre en danger. En Angleterre, le Ministre de la Santé, Matt Hancock, a lui-même demandé aux joueurs professionnels de diminuer leur salaire de 30% . Une proposition qui est mal passée auprès de l'Association des Footballeurs Professionnels (PFA), laquelle a volé au secours des joueurs en publiant un communiqué ce samedi.

"Tous les joueurs de Premier League sont pleinement conscients de leur rôle et de leurs responsabilités dans la société en cette période de crise. Ils se soucient profondément de ceux qui souffrent de la perte (d’un proche), de la santé et de difficultés en ce moment. [...] Nous ne saurions trop insister sur le fait que le football est dans le même bateau. La solidarité et la mise de côté de tout intérêt personnel sont primordiales. La déduction salariale de 30 % proposée sur une période de 12 mois équivaut à plus de 500 millions de livres sterling de réductions salariales et à une perte de contributions fiscales de plus de 200 millions de livres sterling pour le gouvernement. Quel est l’effet de cette perte de revenus pour le gouvernement sur le NHS ? Ce point a-t-il été pris en compte dans la proposition de la Premier League et le Ministre de la Santé, Matt Hancock, en a-t-il tenu compte lorsqu’il a demandé aux joueurs de subir une réduction de salaire ?" est-il écrit.