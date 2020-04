P.League - L'UEFA revoit temporairement son règlement concernant la diffusion des matchs anglais

En cette période de confinement, les instances en profitent pour régler diverses questions. En Angleterre, l'actualité est animée par la baisse des salaires des joueurs mais pas seulement. La Premier League a réussi à négocier un accord avec l'UEFA pour diffuser toutes les rencontres de Premier League qui se déroulent le samedi après-midi sur le créneau de 15h (16h en France) jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, si celle-ci reprend.

"Compte-tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, l'UEFA a levé la protection contre les heures bloquées en Angleterre et en Écosse pour le reste de la saison de football 2019/20. Cette décision fait suite aux demandes des associations nationales concernées et des mesures prises en relation avec la pandémie de Covid-19" a expliqué l'instance européenne dans un communiqué. En Angleterre, depuis es années 60, les chaînes de télévision n'ont pas le droit de diffuser des rencontres entre 14h45 et 17h15 le samedi afin que l'affluence dans les petits stades des divisions inférieures soit plus importante.