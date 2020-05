P.League - La Premier League autorise les entraînements avec contacts

Les formations anglaises ont repris le chemin de l'entraînement depuis le 19 mai dernier, en respectant les règles de distanciation sociale. Aujourd'hui, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le cadre du "project restart". En effet, en accord avec le gouvernement anglais, la Premier League vient d'annoncer que "les actionnaires du championnat ont voté de façon unanime" en faveur du retour des contacts à l'entraînement.

Désormais, les équipes pourront "s'entraîner en groupe et avoir recours aux tacles, en continuant à limiter toute proximité qui ne serait pas nécessaire", précise le communiqué officiel. D'un point de vue médical, "des protocoles médicaux stricts sont en place pour garantir que le terrain d'entraînement est l'environnement le plus sûr possible. Les joueurs et le personnel continueront d'être testés pour le covid-19 deux fois par semaine". Concernant une potentielle reprise du football en Angleterre, à ce jour, aucune date précise n'a été officialisée.