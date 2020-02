P.League - La rencontre entre Manchester City et West Ham reportée

La rencontre de la 26ème journée de Premier League entre Manchester City et West Ham, initialement programmée ce dimanche après-midi (17h30) à l'Etihad Stadium, a été reportée à une date ultérieure. Cette décision a été prise en raison des mauvaises conditions météorologiques qui touchent actuellement l'Angleterre, la tempête Ciara ayant commencé à balayer le Royaume-Uni.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM