P.League - Le capitaine de Watford refuse de retourner à l'entraînement

La semaine dernière, Troy Deeney le capitaine de Watford, émettait de grands doutes concernant la sécurité sanitaire des joueurs en cas de reprise du championnat. Depuis, la Premier League a donné son feu vert hier pour reprendre les entraînements collectifs. Mais, clairement pas convaincu par les réponses apportées à ses interrogations lors de la réunion de mercredi dernier prévue entre les 20 capitaines du championnat, les experts médicaux et les dirigeants du "project restart", il refuse catégoriquement de retourner à l'entraînement. Le joueur des Hornets a tenu à justifier sa prise de position dans l'émission Good Morning Britain diffusée sur ITV.

A 31 ans, Deeney est papa d'un bébé de 5 mois "qui a des difficultés respiratoires" et qu'il ne compte en aucun cas "mettre en danger" pour "quelques billets de plus dans la poche". "Il suffit qu'une seule personne soit contaminée dans le groupe. Je ne veux pas ramener cela à la maison. Vous rentrez avec la tenue sale que vous avez portée (...) il y a beaucoup de chance que (le virus) soit transmis au sein du foyer". L'Anglais fait part ensuite, d'un exemple très paradoxal qu'il a partagé lors du meeting : "je ne peux pas aller me faire couper les cheveux jusqu'à mi-juillet, par contre je peux aller dans un endroit clos avec 19 personnes et sauter pour reprendre le ballon de la tête. Je ne comprends pas la logique." Au sujet de ses nombreuses questions posées aux experts et aux dirigeants, "personne n'a pu y répondre, non pas car ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne connaissaient pas la réponse". Watford (17ème) pourrait continuer à lutter pour son maintien lors de la reprise (espérée mi-juin) sans son précieux attaquant (18 matchs, 6 buts et 2 passes décisives).