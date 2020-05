P.League - Le gouvernement anglais favorable à une reprise en juin

Le gouvernement britannique a autorisé la reprise des événements sportifs à compter du début du mois prochain. Une bonne nouvelle pour la Premier League.

Comme pressenti, le gouvernement britannique a donné ce lundi son feu vert à une reprise de la Premier League, en autorisant le retour des "événements culturels et sportifs" à compter du 1er juin, mais à huis clos. Une bonne nouvelle pour le "project restart" mené par les instances du football anglais et la plupart des clubs, qui planchent sur une relance du championnat britannique à partir du 12 juin.

Avant la suspension de la Premier League, le 13 mars dernier, Liverpool fonçait vers le titre avec vingt-cinq points d'avance sur Manchester City, son premier poursuivant avec un match en moins. Neuf journées restent à disputer et devraient donc être programmées entre mi-juin et fin juillet, afin de permettre à l'UEFA d'organiser la phase finale de la Champions League en août.

Alors que la Bundesliga doit reprendre le week-end prochain, la Serie A et la Liga ont aussi l'intention de terminer cette saison 2019-2020, malgré plusieurs tests positifs décelés depuis le retour des joueurs dans les centres d'entraînement. En France, la fin de la saison de Ligue 1 a été officialisée il y a presque deux semaines.

