Comme le veut la tradition, le lendemain de Noël signifie Boxing Day chez les Britanniques. Ainsi, ce jeudi, pas moins de 9 matchs ont lieu et la journée commence dès 13h30 heure française avec Tottenham-Brighton. Six matchs ont ensuite été programmés à 16h00 avant un Manchester United-Newcastle à 18h30. Enfin, ce soir, c'est une rencontre au sommet entre Liverpool (1er) et Leicester (2ème) à 21h00.

LE PROGRAMME DU BOXING DAY