P.League - Le projet de reprise finalement retardé ?

L'annonce du gouvernement britannique en début de semaine a donné un vrai coup d'accélérateur au projet de reprise de la Premier League. Un retour du football anglais, espéré le 12 juin prochain, était plus que jamais à l'ordre du jour. Mais les joueurs et entraîneurs, qui n'avaient jusqu'à présent pas eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre du "project restart", ont profité d'une réunion mercredi dernier pour exprimer leurs nombreuses inquiétudes. En effet, selon The Guardian, capitaines et coachs ont partagé leurs préoccupations concernant un retour sur les terrains en toute sécurité et ont aussi pointé du doigt le besoin d'avoir plus de temps pour s'entraîner. D'ailleurs, à ce sujet, Danny Rose et Raheem Sterling se sont clairement positionnés contre la reprise.

Des avis divergents et une multitude de questions qui, selon The Telegraph, pousseraient les dirigeants de la Premier League à repousser le projet de reprise d'une semaine, soit jusqu'au 19 juin. Ce délai permettrait notamment d'apporter des réponses aux joueurs afin de les rassurer concernant la sûreté du protocole qui a été établi.