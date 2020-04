P.League - Le rachat de Newcastle est en train d'aboutir

Selon les informations du Daily Mail, le rachat de Newcastle United par le fonds d’investissement public saoudien (PIF), détenu par le Royaume d'Arabie saoudite, serait en très bonne voie et même en cours d'exécution. La rumeur circulait depuis plusieurs semaines et devrait prochainement être officielle. En effet, l'accord se situerait aux alentours de 340 millions d'euros et selon les informations de nos confrères britanniques un acompte aurait déjà été versé au club. Ajouté à cela, les documents importants seraient signés, et le processus devrait être bouclé d'ici 3 à 4 semaines.

De son côté, le prince héritier Mohammed Bin Salman qui est à la tête du PIF, détiendra 80 % des parts du club. Le gouverneur du fond d'investissement, Yasir Al-Rumayyan, est pressenti pour remplacer Mike Ashley à la présidence du club qui lui appartient depuis 2007. Newcastle (13ème de Premier League) va pouvoir retrouver de la compétitivité grâce à ce rachat. Le nom d'un grand entraîneur circule déjà outre-manche pour débuter ce nouveau projet. Il s'agit de Massimiliano Alegri qui pourrait venir accompagné d'Arturo Vidal et Juan Cuadrado selon la presse espagnole.