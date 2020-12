P.League - Leicester accroche Manchester United en ouverture du Boxing Day !

En ouverture de la 15ème journée de Premier League, Leicester et Manchester United n'ont pas réussi à se départager. Menés par deux fois, les Foxes ont su réagir à chaque fois pour arracher un match nul (2-2) grâce à un but tardif de Vardy.

Premier League - 15e Journée Leicester City 2 - 21 - 1 Manchester United H. Barnes 31'

A. Tuanzebe (CSC) 85'

23' M. Rashford

79' Bruno Fernandes



Le marathon du Boxing Day a débuté de la meilleure des manières avec une rencontre plaisante et animée entre Red Devils et Foxes. Le match commence fort avec une énorme occasion à mettre au crédit de Marcus Rashford. Seul aux six mètres, l'attaquant anglais hérite d'un centre millimétré de Bruno Fernandes, mais ne cadre pas sa tête (2ème). Après une frayeur suite à une relance manquée de De Gea, les Red Devils vont tout de même parvenir à ouvrir le score. Sur une passe un peu longue de James, Bruno Fernandes tend sa jambe et parvient à glisser le ballon à Marcus Rahsford. Cette fois le n°10 ne se manque pas et termine d'un plat du pied petit filet. Génial sur ce but, le portugais va commettre une commettre une erreur fatale à ManU à la demie heure de jeu. À trente mètres de ses buts, Fernandes perd un ballon dangereux. Maddison sert alors Barnes. Pas attaqué, le milieu de terrain envoie une lourde frappe du gauche ras du poteau hors de portée de De Gea.

Fernandes décisif, Vardy en renard

Le début de seconde période est équilibrée et ce sont les hommes de Solskjaer qui se procurent la première occasion. Lancé dans la profondeur, Rashford se présente face à Schmeichel qui remporte son face à face avec le buteur mancunien (60ème). Décisif sur cette action, le gardien danois est contraint de s'incliner à dix minutes du terme devant Bruno Fernandes. Bien trouvé par Cavani, le milieu offensif croise sa frappe du droit qui termine dans le petit filet. Manchester United croit obtenir les trois points, mais dans les derniers instants de la partie Vardy surgit sur un centre en retrait de Perez pour égaliser (86ème). Sa frappe est déviée par Tuanzebe et laisse De Gea de marbre. 2-2 score final. Avec ce résultat, Leicester reste deuxième de Premier League avec 28 points, une longueur de plus que leur adversaire du jour Manchester United troisième au classement.

LES RÉSULTATS DE LA 15E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 26 décembre

Leicester City - Manchester United : 2-2

16 heures : Aston Villa - Crystal Palace

16 heures : Fulham - Southampton

18 heures 30 : Arsenal - Chelsea

21 heures : Manchester City - Newcastle

21 heures : Sheffield United - Everton

Dimanche 27 décembre