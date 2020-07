P.League - Leicester City prend l'eau à Bournemouth !

La mauvaise passe se confirme pour Leicester City. En déplacement au Vitality Stadium de Bournemouth, ce dimanche soir lors de la 35ème journée de Premier League, les Foxes ont pris l'eau face aux Cherries (4-1). Devant à la pause suite à l'ouverture du score signée Jamie Vardy (23ème), Leicester, qui a fini la rencontre à dix suite à l'exclusion de Çağlar Söyüncü (67ème), a coulé après le retour des vestiaires sur des réalisations inscrites par Junior Stanislas (66ème, sur penalty), Dominic Solanke (67ème, 87ème) et Jonathan Evans contre son propre camp (83ème). Suite à ce revers, les protégés de Brendan Rodgers restent à la quatrième place du classement (59 points) mais sont plus que jamais sous la menace de Manchester United (58 points). Les Red Devils, cinquièmes, pourraient grimper sur le podium en cas de succès contre Southampton, lundi soir (21 heures) à Old Trafford. Bournemouth, de son côté, retrouve le dix-huitième rang (31 points) et garde espoir en un possible maintien.

Premier League - 35e Journée Bournemouth 4 - 10 - 1 Leicester City J. Stanislas (P.) 66'

D. Solanke 67'

J. Evans (CSC) 83'

D. Solanke 87'

23' J. Vardy



LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 11 juillet

Norwich City - West Ham : 0-4

Watford - Newcastle : 2-1

Liverpool - Burnley : 1-1

Sheffield Utd - Chelsea : 3-0

Brighton & Hove Albion - Manchester City : 0-5

Dimanche 12 juillet

Wolverhampton - Everton : 3-0

Aston Villa - Crystal Palace : 2-0

Tottenham - Arsenal : 2-1

Bournemouth - Leicester City : 4-1

Lundi 13 juillet