P.League - Leicester City terrasse Leeds United et passe deuxième !

La 7ème journée de Premier League a fermé ses portes ce lundi soir, à Elland Road, avec une très belle affiche opposant le Leeds United à Leicester City. Maîtres de leur sujet, les Foxes n'ont laissé aucune chance à l'équipe drivée par Marcelo Bielsa, s'imposant largement (1-4). Harvey Barnes (2ème), Youri Tielemans (21ème, 90ème+1 sur penalty) et Jamie Vardy (76ème) ont marqué pour la formation de Brendan Rodgers, qui grimpe à la deuxième place du classement (15 points) suite à ce cinquième succès de la saison. Les Peacocks, qui avaient réduit la marque en début de seconde mi-temps par Stuart Dallas (48ème), reculent eux de six rangs à l'issue de ce troisième revers de l'exercice et pointent désormais en douzième position (10 points).

Premier League - 7e Journée Leeds United 1 - 40 - 2 Leicester City S. Dallas 48'

2' H. Barnes

21' Y. Tielemans

76' J. Vardy

91' Y. Tielemans (P.)



LES RÉSULTATS DE LA 7E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 30 octobre

Wolverhampton - Crystal Palace : 2-0

Samedi 31 octobre

Sheffield United - Manchester City : 0-1

Burnley - Chelsea : 0-3

Liverpool - West Ham : 2-1

Dimanche 1 novembre

Aston Villa - Southampton : 3-4

Newcastle - Everton : 2-1

Manchester United - Arsenal : 0-1

Tottenham - Brighton & Hove Albion : 2-1

Lundi 2 novembre