P.League - Leicester donne une leçon et une grosse claque à Manchester City !

Un pétard de Riyad Mahrez pleine lucarne à la 4ème minute puis plus rien, ou presque, pour Manchester City face à Leicester. Devant au score très tôt dans le match, les Mancuniens ont sombré face à une sublime équipe de Leicester (2-5) ce dimanche après-midi. Les hommes de Pep Guardiola, en grande difficulté face aux Foxes, ont surtout subi la loi de Jamie Vardy, auteur d'un triplé. S'il a inscrit deux pénaltys (37ème, 58ème), le Britannique a aussi marqué d'une sublime talonnade (56ème).

James Maddison s'est aussi offert une magnifique réalisation, d'une enroulée du pied droit pleine lucarne (77ème). Nathan Aké, recruté cet été en défense centrale, a tenté de relancer Manchester City d'un but sur corner (84ème) mais les défenseurs mancuniens se sont encore écroulés en offrant un troisième pénalty, cette fois sur une faute de Benjamin Mendy (88ème). Youri Tielemans, excellent durant la rencontre, n'a pas tremblé pour inscrire le cinquième et dernier but des Foxes. Manchester City s'incline déjà dès la deuxième journée de Premier League et Pep Guardiola perd, pour la première fois, un match en encaissant cinq buts !

LES RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 26 septembre

Brighton & Hove Albion - Manchester United : 2-3

Crystal Palace - Everton : 1-2

West Bromwich Albion - Chelsea : 3-3

Burnley - Southampton : 0-1

Dimanche 27 septembre