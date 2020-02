P.League - Leicester et Chelsea se séparent dos à dos

Le duel de prétendants au podium entre Leicester City et Chelsea s'est soldé par un match nul ce samedi, en ouverture de la 25ème journée de Premier League (2-2). Malgré beaucoup d'activité et une première période animée, les vingt-deux acteurs n'ont pas trouvé l'ouverture lors des 45 premières minutes. En revanche, les filets ont tremblé après la pause.

Dès le retour des vestiaires, Rüdiger a ouvert le score de la tête sur corner (47e). Quelques minutes plus tard, Barnes a égalisé grâce à une frappe contrée qui a trompé Caballero (54e). Les Foxes ont ensuite pris les devants peu après l'heure de jeu, grâce à un second but inscrit par Chillwell (64e). Mais une fois de plus, cet avantage a été de courte durée puisque Chelsea est revenu au score grâce au doublé de Rüdiger, auteur d'une tête parfaitement placée sur coup franc (71e). Chelsea enchaîne un troisième match sans victoire en Premier League et reste à huit points de son adversaire du jour.

Premier League - 25e Journée Leicester City 2 - 20 - 0 Chelsea H. Barnes 54'

B. Chilwell 64'

46' A. Rüdiger

71' A. Rüdiger



LES RESULTATS DE LA 25EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 1 février

Leicester - Chelsea : 2-2

16h : Bournemouth - Aston Villa

16h : Crystal Palace - Sheffield United

16h : Liverpool - Southampton

16h : Newcastle - Norwich

16h : Watford - Everton

16h : West Ham - Brighton

18h30 : Manchester United - Wolverhampton

Dimanche 2 février

15h : Burnley - Arsenal

17h30 : Tottenham - Manchester City