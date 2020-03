P.League - Leicester met fin à sa mauvaise série en étrillant Aston Villa

Après quatre matches de rang sans succès, Leicester City renoue avec le bon goût de la victoire. Au King Power Stadium, ce lundi soir en clôture de la 29ème journée de Premier League, les Foxes ont étrillé Aston Villa (4-0). Les hommes de Brendan Rodgers se sont facilement imposés grâce à deux doublés signés Harvey Barnes (40ème, 85ème) et Jamie Vardy (63ème sur penalty, 79ème). Ce large succès permet aux Foxes de conforter leur troisième place au classement (53 points), avec cinq unités d'avance sur Chelsea, quatrième (48 points). Aston Villa, de son côté, reste au dix-neuvième rang, bloqué à 25 points, à deux longueurs de West Ham (16ème) et Watford (17ème), les deux premiers non relégables.

Premier League - 29e Journée Leicester City 4 - 01 - 0 Aston Villa H. Barnes 40'

J. Vardy (P.) 63'

J. Vardy 79'

H. Barnes 85'



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 7 mars

Liverpool - Bournemouth : 2-1

Arsenal - West Ham : 1-0

Crystal Palace - Watford : 1-0

Sheffield United - Norwich : 1-0

Southampton - Newcastle : 0-1

Wolverhampton - Brighton : 0-0

Burnley - Tottenham : 1-1

Dimanche 8 mars

Chelsea - Everton : 4-0

Manchester United - Manchester City : 2-0

Lundi 9 mars

Leicester - Aston Villa : 4-0