P.League - Leicester s'offre Tottenham et la deuxième place !

Tottenham cale encore ! Les Spurs viennent de passer une très mauvaise semaine puisqu'ils ont enchainé une deuxième défaite consécutive, et un troisième match sans succès en Premier League. Ce dimanche, face à Leicester, les hommes de Mourinho ont été plombés par deux erreurs individuelles et se sont inclinés 0-2. Peu dangereux et à la peine sur le plan de la construction, les Spurs ont concédé l'ouverture du score sur pénalty juste avant la pause (45+4ème). Jamie Vardy a trompé Hugo Lloris à la suite d'une faute clairement évitable de Serge Aurier.

Dans le second acte, les Foxes prennent le large à l'heure de jeu et le diable de Jamie Vardy est encore impliqué dans ce but. Sur un centre d'Albrighton venu de la droite, l'attaquant gagne son duel sur Moussa Sissoko et remet de la tête. Toutefois, le ballon trouve la cuisse d'Alderweireld, qui trompe Hugo Lloris (59ème). Avec cette défaite 0-2, Tottenham est désormais quatrième, tandis que Leicester devient le dauphin de Liverpool.

Premier League - 14e Journée Tottenham 0 - 20 - 1 Leicester City 49' J. Vardy (P.)

59' T. Alderweireld (CSC)



LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 19 décembre

Crystal Palace - Liverpool : 0-7

Southampton - Manchester City : 0-1

Everton - Arsenal : 2-1

21 heures : Newcastle - Fulham

Dimanche 20 décembre

Brighton & Hove Albion - Sheffield Utd : 1-1

Tottenham - Leicester City : 0-2

17 heures : Manchester United - Leeds United

20 heures 15 : West Bromwich Albion - Aston Villa

Lundi 21 décembre