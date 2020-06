P.League - Leicester tenu en échec par Brighton

Deuxième nul en deux matchs pour Leicester. Après avoir partagé les points avec Watford (1-1), samedi pour leur retour à la compétition, les Foxes ont de nouveau été tenus en échec, cette fois à domicile, par Brighton. Au terme d'une rencontre peu rythmée, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge, même si le Français Neal Maupay, très en vue le week-end dernier contre Arsenal (2-1), a manqué un pénalty devant Kasper Schmeichel (14e). En fin de match, un pénalty aurait également pu être offert aux champions d'Angleterre 2016, pour une main involontaire dans la surface des Seagulls.

Jamie Vardy et ses coéquipiers, toujours 3es au classement, pourraient voir Chelsea (4e) revenir à seulement un point en cas de victoire sur Manchester City (2e avec 8 points d'avance), jeudi en clôture de cette 31e journée. Brighton reste 15e et compte provisoirement six points d'avance sur la zone rouge.

Premier League - 31e Journée Leicester City 0 - 00 - 0 Brighton & Hove Albion

LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 23 juin

Leicester - Brighton & Hove Albion : 0-0

21h15 : Tottenham - West Ham

Mercredi 24 juin

19h : Norwich - Everton

19h : Newcastle - Aston Villa

19h : Wolverhampton - Bournemouth

19h : Man Utd - Sheffield Utd

21h15 : Liverpool - Crystal Palace

Jeudi 25 juin