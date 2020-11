P.League - Leicester vient à bout de Wolverhampton

Avant le choc entre Liverpool et Manchester City à 17h30, Leicester et Wolverhampton ont proposé un gros combat en ce début d'après midi. Mais les Foxes sortent finalement vainqueur de cette rencontre entre deux formations (1-0), proches l'une de l'autre au classement (respectivement 5ème et 8ème). Comme à leur habitude, les hommes de Brendan Rodgers peuvent remercier le serial buteur Jamie Vardy, qui a transformé un pénalty à la 15ème minute.

Le buteur des Three Lions a même eu l'opportunité d'inscrire un doublé mais son deuxième pénalty (provoqué par Fofana), à la 39ème, a cette fois été arrêté par Rui Patricio. En deuxième mi-temps, les assauts des Wolves n'ont pas été décisifs et Wesley Fofana, arrivé en provenance de l'ASSE cet été, s'est encore distingué par sa solidité défensive. Leicester, au classement, grimpe à la première place en attendant la suite de cette 8ème journée.

LES RÉSULTATS DE LA 8E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 6 novembre

Brighton - Burnley : 0-0

Southampton - Newcastle : 2-0

Samedi 7 novembre

Everton - Manchester United : 1-3

Crystal Palace - Leeds : 4-1

Chelsea - Sheffield United : 4-1

West Ham - Fulham : 1-0

Dimanche 8 novembre