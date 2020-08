P.League - Les 10 affiches immanquables de la saison

Le championnat anglais reprendra ses droits le samedi 12 septembre. Plusieurs chocs sont au programme, voici dix affiches à ne pas manquer.

Dès la première journée une rencontre particulière est au programme. Il s’agit des retrouvailles entre Liverpool et Leeds en Premier League. Les Reds sont attendus au tournant après un titre de champion d’Angleterre décoché au terme d’une saison fantastique durant laquelle ils ont survolé le championnat. Chez le promu, les supporters rêvent d’un retour dans l’élite depuis plus de 16 ans ! Marcelo Bielsa est désormais le héros de toute une ville, et sa rencontre avec Jürgen Klopp s’annonce croustillante. Le 3 octobre, José Mourinho rendra visite à son ancien club, Manchester United (3ème la saison dernière). En plus d’être un choc au sommet, ce Man United-Tottenham aura une saveur particulière pour le technicien portugais qui a été limogé dans un contexte tendu la saison dernière. Il a ensuite terminé à la 7ème place avec les Spurs.

Deux semaines plus tard, le 17 octobre aura lieu le bouillant Merseyside Derby entre Everton (12ème la saison passée) et Liverpool, deux rivaux historiques. Puis le 7 novembre les champions d'Angleterre rendront visite au Manchester City de Pep Guardiola, qui a fini dauphin de la PL. Un peu moins d’un mois plus tard, le 5 décembre exactement, se déroulera le mythique derby du nord de Londres opposant Tottenham à Arsenal (finalement 8ème). Les deux Manchester s’affronteront ensuite le 12 décembre à Old Trafford.

Willian de retour à Stamford Bridge sous ses nouvelles couleurs en mai

Le premier choc à ne pas louper en 2021 opposera Liverpool à Manchester United le 16 janvier. Les rencontres entre les deux rivaux sont toujours particulières dans une ambiance de folie. En parlant de rivalité, celle entre Leeds et Manchester United est bien connue. Les Red Devils seront accueillis comme il se doit le 24 avril à Elland Road. Du côté de Londres, les matchs entre Chelsea et Arsenal sont généralement pleins de surprises. Un événement marquera particulièrement celui du 12 mai entre ces deux formations : le retour du Brésilien Willian qui a quitté les Blues (4èmes) pour filer chez les Gunners cet été.

Le 23 mai, le match Leicester-Tottenham pourrait déjà avoir les allures d’une rencontre décisive. Les deux équipes nourrissent une même ambition : obtenir une place dans le top 4, synonyme de Ligue des Champions. La saison passée les coéquipiers de Jamy Vardy, le meilleur buteur du championnat (23 réalisations), ont loupé de justesse leur qualification en C1 en terminant finalement à la 5ème place. La saison de Premier League débutera donc le 12 septembre prochain et elle devrait réserver son lot de surprises habituel.

LES 10 AFFICHES A NE PAS LOUPER EN PREMIER LEAGUE